Tours Tours Indre-et-Loire, Tours Potter’fest 2021 Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Potter’fest 2021 Tours, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Tours. Potter’fest 2021 2021-07-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-18 19:00:00 19:00:00

Tours Indre-et-Loire Tours Notre association, Mythes et Légendes, organise le festival « Potter’fest ».

C’est un festival basé sur l’imaginaire de l’univers Harry Potter, sous forme d’épreuves faisant rapporter des points aux quatre équipes (Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle). Au programme : Cours de potions et d’herbologie, escape game, jeu de plateau, concours de costume, jeu de Quidditch, brevet pour sorcier et remise des diplômes, studio photo, « Dessine ton blason », chasse aux œufs de dragons, goûter pour sorcier… Notre association, Mythes et Légendes, organise le festival « Potter’fest ».

C’est un festival basé sur l’imaginaire de l’univers Harry Potter, sous forme d’épreuves faisant rapporter des points aux quatre équipes (Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle). +33 7 83 81 48 63 https://m.facebook.com/events/444430596776062? Notre association, Mythes et Légendes, organise le festival « Potter’fest ».

C’est un festival basé sur l’imaginaire de l’univers Harry Potter, sous forme d’épreuves faisant rapporter des points aux quatre équipes (Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle). Notre association, Mythes et Légendes, organise le festival « Potter’fest ».

C’est un festival basé sur l’imaginaire de l’univers Harry Potter, sous forme d’épreuves faisant rapporter des points aux quatre équipes (Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle). Au programme : Cours de potions et d’herbologie, escape game, jeu de plateau, concours de costume, jeu de Quidditch, brevet pour sorcier et remise des diplômes, studio photo, « Dessine ton blason », chasse aux œufs de dragons, goûter pour sorcier… Potterfest dernière mise à jour : 2021-06-17 par Tours Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville 47.1529#0.4129