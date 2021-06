Chagny Chagny Chagny, Saône-et-Loire Pots d’Accueil et de Bienvenue Chagny Chagny Catégories d’évènement: Chagny

Pots d'Accueil et de Bienvenue 2021-07-04 10:00:00 – 2021-08-22 12:30:00 Agence de Tourisme 2 Rue des Halles

Chagny Saône-et-Loire Chagny EUR Comme chaque été, l’Agence de Tourisme organise un pot d’accueil les dimanches matins de juillet et août. Dégustation gratuite des vins de viticulteurs de la côte de Beaune ou de la côte Chalonnaise. Avec des charcuteries/pains spéciaux des commerçants de Chagny. Passez en faisant votre marché. +33 3 85 87 25 95 Comme chaque été, l’Agence de Tourisme organise un pot d’accueil les dimanches matins de juillet et août. Dégustation gratuite des vins de viticulteurs de la côte de Beaune ou de la côte Chalonnaise. Avec des charcuteries/pains spéciaux des commerçants de Chagny. Passez en faisant votre marché.

Détails Catégories d’évènement: Chagny, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chagny Adresse Agence de Tourisme 2 Rue des Halles Ville Chagny lieuville 46.91172#4.75166