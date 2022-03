Potironnade Parfondeval, 22 octobre 2022, Parfondeval.

Potironnade Parfondeval

2022-10-22 14:00:00 – 2022-10-22 23:00:00

Parfondeval Aisne Parfondeval

L'association « Les amis de Parfondeval et de ses environs » vous invite à sa « Potironnade » annuelle.

Programme à confirmer :

à partir de 14h : accueil sur la place du village, enregistrement des inscriptions, présentation des parcours.

14h30 : départ de la randonnée contée d’environ 10 km autour de Parfondeval

(itinéraire majoritairement sur chemins, prés, champs : prévoir un équipement adapté !)

participation d’une conteuse

goûter offert

(il s’agit bien d’une randonnée “groupée”, car contée, non balisée, et dont l’itinéraire n’est connu à l’avance que des organisateurs)

14h30 : activités pour les enfants autour des citrouilles, épouvantails, jeux en bois ; goûter offert ; le tout dans le respect des consignes sanitaires

16h00 : départ de la randonnée contée d’environ 5 km autour de Parfondeval

(itinéraire majoritairement sur chemins, prés, champs : prévoir un équipement adapté !)

participation d’une conteuse

(remarque : l’expérience des années précédentes montre que cette randonnée contée d’environ 5 km n’est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans).

fin d’après-midi : retour sur la place du village, conte pour tous, vin chaud ou autre boisson chaude

réservation indispensable pour le repas (au plus tard le 18 octobre)

inscription aux randonnées sur place à partir de 14h

amis.parfondeval@gmail.com +33 6 22 44 15 91

