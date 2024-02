Potironnade Parfondeval, samedi 19 octobre 2024.

Potironnade Parfondeval Aisne

L’association Les amis de Parfondeval et de ses environs vous invite à sa Potironnade annuelle.

à partir de 13h30 accueil sur la place du village, enregistrement des inscriptions aux randonnées, présentation des parcours.

14h départ de la grande randonnée (environ 12 km) autour de Parfondeval

goûter offert

14h départ de la petite randonnée (environ 6 km)

(remarque l’expérience des années précédentes montre que cette petite randonnée n’est cependant pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans).

16h30 environ retour de la petite randonnée sur la place du village, goûter offert

18h30 environ: retour de la grande randonnée sur la place du village, vin chaud offert, ou autre boisson chaude

jeux traditionnels en bois à disposition de tous et concours de pesée de potirons sur la place

repas à partir de 19h réservation préalable indispensable, au plus tard le 13 octobre15 .

Début : 2024-10-19 13:30:00

fin : 2024-10-19 23:00:00

Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France amis.parfondeval@gmail.com

