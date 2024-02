POTINS BOUQUINS Remiremont, samedi 16 mars 2024.

POTINS BOUQUINS Remiremont Vosges

Samedi

On Change de nom mais pas de concept ! Café lectures devient Potins bouquins mais il reste le rendez-vous de tous les amateurs de lecture qui ont envie de partager un moment convivial autour d’un bon café. On y présente ses coups de cœurs, ses coups de griffes, on y découvre des auteurs, des romans mais aussi des bandes dessinées, des documentaires… En quelques mots, on se réunit autour d’un plaisir commun la lecture.Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 16:30:00

Place Jules Méline

Remiremont 88200 Vosges Grand Est

