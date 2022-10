Potimarron et potiron : au-delà du mythe de Cendrillon | Conversation

Potimarron et potiron : au-delà du mythe de Cendrillon | Conversation, 19 novembre 2022, . Potimarron et potiron : au-delà du mythe de Cendrillon | Conversation



2022-11-19 – 2022-11-19 Du potager à l’assiette #2

Avec Carole Degouy, propriétaire d’une maison d’hôtes écolabellisée et auteure de livres de recettes végétales. Ce cycle de conversations – du potager à l’assiette – fait la part belle aux légumes de saison et à la cuisine végétale ! Autant d’occasions pour échanger de bonnes astuces afin de se procurer localement des légumes de qualité et pour les cuisiner et les conserver de façon simple et peu consommatrice en énergie. Le samedi 19 novembre : potimarron et potiron, au-delà du mythe de Cendrillon

Au programme de ce rendez-vous :

– les potirons red kuri, bleus de Hongrie et buttercup

– plusieurs façons de les cuisiner : crus, cuits, en purée, houmous, soupe, velouté, dessert… Gratuit | Sur inscription dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville