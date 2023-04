L’Harmonie l’Espérance fête ses 100 ans Gymnase, 6 mai 2023, Potigny.

Rendez-vous à Potigny pour fêter en musique les 100 ans de l’Harmonie l’Espérance !

Pendant deux jours, les concerts des chorales et harmonies locales se succèderont avec pour point d’orgue le concert de gala avec l’Impérial Brass Band du samedi soir!

Samedi à partir de 14h00, concert de chorale avec la participation de :

– Chorale de l’Espérance avec l’atelier chant de Chorège

– Chorale Interlude de Falaise

– Chorale Accord de Putanges

– Chorale la Cingalaize de Bretteville sur Laize

– Chorale de l’université Inter-âge, antenne de Falaise

Samedi à 20h30 :

– concert de gala avec l’Impérial Brass Band

Dimanche à 14h00 :

Concert d’Harmonies avec la participation de :

– Harmonie de la SMN de Mondeville

– Harmonie communautaire du Pays de Falaise

– Harmonie la Fraternelle de Caen

– Harmonie l’Espérance de Potigny.

Samedi 2023-05-06 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-07 . .

Gymnase

Potigny 14420 Calvados Normandie



Rendez-vous in Potigny to celebrate in music the 100 years of the Harmonie l’Espérance !

During two days, the concerts of the local choirs and harmonies will follow one another with for high point the gala concert with the Imperial Brass Band on Saturday evening!

Saturday from 14:00, choir concert with the participation of :

– Chorale de l’Espérance with the Chorège singing workshop

– Interlude Choir from Falaise

– Accord Choir of Putanges

– Choir Cingalaize of Bretteville sur Laize

– Choir of the Inter-Age University, Falaise branch

Saturday at 8:30 pm :

– gala concert with the Imperial Brass Band

Sunday at 2:00 pm :

Concert of Harmonies with the participation of:

– Harmony of the SMN of Mondeville

– Harmonie communautaire du Pays de Falaise

– Harmonie la Fraternelle of Caen

– Harmony the Hope of Potigny

¡Cita en Potigny para celebrar con música los 100 años de la Harmonie l’Espérance!

¡Durante dos días, los conciertos de los coros y armonías locales se sucederán con para punto culminante el concierto de gala con la Impérial Brass Band el sábado por la noche!

El sábado a partir de las 14h, concierto coral con la participación de :

– Chorale de l’Espérance con el taller de canto Chorège

– Coro Interlude de Falaise

– Coro Accord de Putanges

– Coro La Cingalaize de Bretteville sur Laize

– Coro de la Universidad Intergeneracional, filial de Falaise

Sábado a las 20.30 h :

– concierto de gala con la Impérial Brass Band

Domingo a las 14:00 h :

Concierto de Armonías con la participación de :

– Harmonie de la SMN de Mondeville

– Banda Comunitaria del País de Falaise

– Harmonie la Fraternelle de Caen

– Harmonie l’Espérance de Potigny

Wir treffen uns in Potigny, um das 100-jährige Bestehen der Harmonie l’Espérance mit Musik zu feiern!

Zwei Tage lang finden Konzerte der örtlichen Chöre und Harmonien statt, mit dem Galakonzert mit der Imperial Brass Band am Samstagabend als Höhepunkt!

Samstag ab 14.00 Uhr: Chorkonzert mit Beteiligung von :

– Chorale de l’Espérance mit dem Gesangsatelier von Chorège

– Chorale Interlude aus Falaise

– Chorale Accord aus Putanges

– Chorale la Cingalaize aus Bretteville sur Laize

– Chor der Université Inter-âge, Zweigstelle Falaise

Samstag um 20:30 Uhr :

– galakonzert mit der Impérial Brass Band

Sonntag um 14.00 Uhr :

Harmoniekonzert mit Beteiligung von :

– Harmonie der SMN von Mondeville

– Harmonie der Gemeinschaft des Pays de Falaise

– Harmonie la Fraternelle de Caen

– Harmonie l’Espérance de Potigny

