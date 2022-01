Potiche Saint-Malo, 5 février 2022, Saint-Malo. Potiche Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges Saint-Malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Théâtre amateur par la Compagnie Farce Bleue Mise en scène de Franck Lemarié Avec Colette Guegan, Marc Casu, Jean-Pierre Langlais et Marc Potiez, Daniel Legac, Séverine Bourgault, Aurélie Ridel, Géraldine Saci et Franck Lemarié Dans une ambiance « années 80 » qui offre un peu de nostalgie joyeuse, retrouvez de nombreux sujets d’actualité:

> Pour protester contre la dictature de leur PDG, le personnel d’une usine de parapluies déclenche un vaste mouvement de grève. Le tyrannique PDG échappe de peu à un infarctus. Pendant son absence, Suzanne, sa naïve et soumise épouse, doit assurer l’intérim.

reservation@theatresaintmalo.com +33 2 99 81 62 61 http://www.theatresaintmalo.com/

