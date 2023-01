POTICHE – COMÉDIE Vallons-de-l’Erdre, 3 mars 2023, Vallons-de-l'Erdre .

POTICHE – COMÉDIE

Boulevard Jules Ferry Espace Culturel Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique Espace Culturel Paul Guimard Boulevard Jules Ferry

2023-03-03 20:30:00 – 2023-03-03 23:00:00

Espace Culturel Paul Guimard Boulevard Jules Ferry

Vallons-de-l’Erdre

Loire-Atlantique

Théâtre comédie – D’après « Potiche » de Pierre BARILLET et Jean-Pierre GREDY – A partir de 12 ans

Cette année, c’est au théâtre et sans ironie que nous célébrons les femmes avec « Potiche », cette comédie devenue célèbre à l’écran par François OZON. Sous ses airs de légèreté et ces rires à n’en plus finir se dévoile un texte exigeant et percutant qui soulève des questionnements de société toujours d’actualité.

Dans les années 70, Suzanne PUJOL est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel qui dirige son usine d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme. À la suite d’une grève, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique…

Billetterie ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h. Le mercredi de 9h à 12h15. Le samedi de 9h à 12h.

D’après « Potiche » de Pierre BARILLET et Jean-Pierre GREDY. A partir de 12 ans. Cette année, c’est au théâtre et sans ironie que nous célébrons les femmes avec « Potiche », cette comédie devenue célèbre à l’écran par François OZON.

contact@vallonsdelerdre.fr +33 2 85 29 33 00

Espace Culturel Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre

dernière mise à jour : 2023-01-03 par