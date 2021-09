Vieux Passage Site archéologique de Mane Vechen Morbihan, Vieux Passage Poteries et terres cuites romaines à la villa de Mané Vechen. Site archéologique de Mane Vechen Vieux Passage Catégories d’évènement: Morbihan

Développée dès la Préhistoire, la technique de la terre cuite a permis à l’époque romaine la production de nombreux objets de la vie quotidienne (vaisselle domestique, amphores) mais aussi d’éléments artistiques (statuettes) et de matériaux de construction (tuiles, briques…). Découvrez sur le site exceptionnel de la villa romaine de Mané Vechen, les céramiques et terres cuites architecturales romaines au travers d’explications et de démonstrations de techniques de fabrication et de décoration. Elles seront suivies d’initiations tout public à la poterie.

Tous publics / Inscriptions avant 12h pour le samedi 18/09 – idem pour le dimanche 19/09 ; Animation soumise au pass sanitaire

Poteries et terres cuites romaines à Mané Vechen, par Gwénaëlle Hamon, guide-conférencière et céramologue. Site archéologique de Mane Vechen Mane Vechen 56680 Plouhinec Vieux Passage Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:15:00;2021-09-19T16:15:00 2021-09-19T17:15:00

