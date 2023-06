L’art de la poterie n’aura plus de secret pour vous en visitant cet atelier d’exception Poteries d’Albi Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn L’art de la poterie n’aura plus de secret pour vous en visitant cet atelier d’exception Poteries d’Albi Albi, 16 septembre 2023, Albi. L’art de la poterie n’aura plus de secret pour vous en visitant cet atelier d’exception 16 et 17 septembre Poteries d’Albi Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’un des plus vieux métiers du monde en partant à la rencontre des artisans de la tuile et de la brique. Aujourd’hui potiers, découvrez un savoir-faire qui se perpétue de génération en génération. Poteries d’Albi 112 Avenue Albert Thomas, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 60 71 00 http://www.lespoteriesdalbi.fr https://www.pinterest.fr/lorecamillo/;https://twitter.com/Poteries_Albi;https://www.instagram.com/lespoteriesdalbi/;https://www.facebook.com/LesPoteriesdAlbi.ClairdeTerre.PoterieAlbi/ Une des dernières poteries en France, qui fabrique et émaille entièrement à la main, l’atelier des poteries d’Albi est une entreprise familiale française centenaire qui perpétue un savoir-faire depuis 1891. Autrefois briquetiers, devenus potiers en 1962, la sixième génération reprend aujourd’hui le savoir-faire ancestral avec la qualité de poterie d’Albi et l’originalité de Clair de Terre. À partir du centre-ville : prendre la direction Carmaux-Rodez. Après le pont sur le Tarn, rester sur la gauche et prendre la direction de Cordes. À partir de la rocade : au rond-point de la jardinerie tarnaise, prendre la direction du centre-ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

