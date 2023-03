ARTISANAT utilitaire Poterie Moulin Lidien Berrien par la gare de Scrignac Berrien Catégories d’Évènement: Berrien

ARTISANAT utilitaire Poterie Moulin Lidien Berrien par la gare de Scrignac, 27 mars 2023, Berrien. ARTISANAT utilitaire 27 mars – 2 avril Poterie Moulin Lidien Berrien par la gare de Scrignac Accueil sur le lieu de vie et de travail, accessible en passant derrière la gare de Scrignac, et poursuivant sur la voie verte , Carhaix , Morlaix , pendant 1 km .

L’accès en voiture est autorisé jusqu’au lieu dit Moulin Lidien .

( Ne pas se fier au GPS ) sinon vous finirez en pleine forêt .

Découverte des créations, description et fonctionnement du four à bois jusqu’à 1300°.

Visite de l’atelier, visualisation des techniques de tournage .

Description des diverses terres, argiles utilisées .

Découverte des matières premières, utilisées à la confection des Émaux .

Ce lieu est également un lieu de promenade agréable aux piétons, cycliste et autres .

2023-03-27T10:30:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

