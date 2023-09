Portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret : Poterie Mirette Claire GIRAUX Poterie Mirette – 1087 rue du Dhiot Sandillon Catégorie d’Évènement: Sandillon Portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret : Poterie Mirette Claire GIRAUX Poterie Mirette – 1087 rue du Dhiot Sandillon, 14 octobre 2023, Sandillon. Portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret : Poterie Mirette Claire GIRAUX 14 et 15 octobre Poterie Mirette – 1087 rue du Dhiot Voir https://www.poteriemirette.com Après une formation à l’Ema-Cnifop en tournage céramique, Claire Giraux crée Poterie Mirette et développe une vaisselle artisanale, locale et durable. Les objets en grès sont fabriqués à la main dans un atelier proche de la Loire. L’argile provient de Puisaye en Bourgogne et les émaux sont fabriqués à partir de matières premières naturelles. Une visite d’atelier pour mieux comprendre d’où proviennent nos objets utilitaires à travers le chemin de la terre et le savoir-faire des potiers. Poterie Mirette – 1087 rue du Dhiot Poterie Mirette – 1087 rue du Dhiot, Sandillon Sandillon [{« type »: « link », « value »: « https://www.poteriemirette.com »}, {« type »: « email », « value »: « poteriemirette@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

