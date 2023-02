Portes ouvertes à la Poterie Méli-Mélo de Terre Poterie Méli-Mélo de Terre Crest Catégories d’Évènement: Crest

Venez découvrir ma boutique atelier en centre ville de Crest

Dans mon atelier, je fabrique de la terre vernissée.

Mes créations sont utilitaires et décoratives, je fais des petites séries et des pièces uniques. Je réalise également des pièces personnalisées.

Ma matière première est la faience rouge, elle est modelée par tournage.

Mes pièces sont ensuite engobées, c’est à dire trempée dans un bain de terre blanche, puis décorées crues à main levée à la poire et au pinceau. Après séchage, elles seront cuites deux fois.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, je propose de la démonstration de tournage et de décoration.

