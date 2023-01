TERRA MOZA Poterie en Folie, cours de modelage, tournage, atelier boutique., 27 mars 2023, Chargé.

TERRA MOZA 27 mars – 2 avril Poterie en Folie, cours de modelage, tournage, atelier boutique.

Rencontre et partage des métiers de la céramique et de la mosaïque – démonstration, initiation !

Poterie en Folie, cours de modelage, tournage, atelier boutique. 17 Rue Julia Daudet, 37530 Chargé Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{“data”: {“author”: “M Delvaux – cu00e9ramiste”, “cache_age”: 86400, “description”: “La collaboration entre Magali Delvaux cru00e9atrice de cu00e9ramiques et de poteries et Virginie Charpentier peintre mosau00efste u00e0 ouvert la voix u00e0 un champ d’expression commun matu00e9rialisu00e9 par des piu00e8ces d’exceptions.nExposu00e9s dans des lieux renommu00e9s et prestigieux ces cru00e9ations uniques sont le moyens de partager la dimension cru00e9atrice de la matiu00e8re guidu00e9e par le travail de lu2019Artiste.nVous pouvez aussi rencontrer ses artistes au sein de leur ateliernVirginie Charpentier : https://www.atelierlhandart.com/nMagali Delvaux : https://www.poterieenfolie.com/”, “type”: “video”, “title”: “Quand le travail de lu2019argile et de la Mosau00efque se subliment”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/KdPzVkgSRD8/maxresdefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=KdPzVkgSRD8”, “thumbnail_height”: 720, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UCNouUpWfNogDAWcaD09a8ug”, “thumbnail_width”: 1280, “options”: {“_end”: {“label”: “End on”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_start”: {“label”: “Start from”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_cc_load_policy”: {“label”: “Closed captions”, “value”: false}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “



Magali DELVAUX céramiste à Amboise-Chargé ( Indre et loire) ouvre son atelier afin de faire découvrir; accompagnée d’une mosaïste et peintre le travail de l’argile et ses techniques.

Des démonstrations auront lieu tout au long des Journées des Metiers d’Art.

Ce lieu est ouvert en libre entrée, il est necessaire neanmoins de s’inscrire en reservant au 02 47 79 97 84 pour participer aux ateliers découverte de l’argile et de la mosaique.( Les ateliers découverte sont payants, à tarif préférentiel pour ces journées spéciales des JEMA).

Les stages peuvent acceuillir des goupes jusqu’a 12 personnes.

Pour toute question appeller le 02 47 79 97 84

Au plaisir de vous acceuillir !

Atelier Poterie en Folie 17, rue Julia Daudet 37530 Chargé Quand le travail de l’argile et de la Mosaïque se sublimentMagali DELVAUXà Amboise-Chargé ( Indre et loire) ouvre son atelier afin de faire découvrir; accompagnée d’uneet peintre le travail deet sesDesauront lieu tout au long des Journées des Metiers d’Art.Ce lieu est ouvert en libre entrée,pourdécouverte de l’argile et de la mosaique.( Les ateliers découverte sont payants, àpour ces journées spéciales des JEMA).Les stages peuvent acceuillir desPour toute question appeller le 02 47 79 97 84Au plaisir de vous acceuillir !Atelier Poterie en Folie 17, rue Julia Daudet 37530 Chargé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 ©Terre Moza

Détails Catégories d’Évènement: Chargé, Indre-et-Loire Autres Lieu Poterie en Folie, cours de modelage, tournage, atelier boutique. Adresse 17 Rue Julia Daudet, 37530 Chargé Ville Chargé lieuville Poterie en Folie, cours de modelage, tournage, atelier boutique. Chargé Departement Indre-et-Loire

Poterie en Folie, cours de modelage, tournage, atelier boutique. Chargé Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charge/

TERRA MOZA Poterie en Folie, cours de modelage, tournage, atelier boutique. 2023-03-27 was last modified: by TERRA MOZA Poterie en Folie, cours de modelage, tournage, atelier boutique. Poterie en Folie, cours de modelage, tournage, atelier boutique. 27 mars 2023 atelier boutique. Chargé Chargé cours de modelage Poterie en Folie TOURNAGE

Chargé Indre-et-Loire