Découverte du métier de potier à la Poterie du Donjon Poterie du Donjon Crest Catégories d’Évènement: Crest

Drôme

Découverte du métier de potier à la Poterie du Donjon Poterie du Donjon, 1 avril 2023, Crest. Découverte du métier de potier à la Poterie du Donjon 1 et 2 avril Poterie du Donjon Découverte des différents aspects du métier de potier céramiste Poterie du Donjon 3 rue Sainte Euphémie à Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Un couple, un atelier, trois productions. Le grés émaillé, le raku et la porcelaine nous permettent de proposer un large éventail de couleurs, de fonctionnalités et d’effets de matières.

Nous proposons de faire découvrir les différents aspects du métier de potier

de la fabrication, avec démonstration de tournage, émaillage ainsi que les différents types de cuisson que nous utilisons.

Nous vous accueillerons de 10 h à 19 h non stop le Samedi et le dimanche.

Nous sommes situés au 3 rue Sainte Euphémie (dite la montée de l’ hopital)

à Crest.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00 NICOLAS KUCZMA

Détails Catégories d’Évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Poterie du Donjon Adresse 3 rue Sainte Euphémie à Crest Ville Crest lieuville Poterie du Donjon Crest Departement Drôme

Poterie du Donjon Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest/

Découverte du métier de potier à la Poterie du Donjon Poterie du Donjon 2023-04-01 was last modified: by Découverte du métier de potier à la Poterie du Donjon Poterie du Donjon Poterie du Donjon 1 avril 2023 Crest Poterie du Donjon Crest

Crest Drôme