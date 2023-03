Portes ouvertes de l’atelier de poterie poterie du chat noir Trévoux Catégories d’Évènement: Ain

Portes ouvertes de l’atelier de poterie poterie du chat noir, 31 mars 2023, Trévoux. Portes ouvertes de l’atelier de poterie 31 mars – 2 avril poterie du chat noir Bienvenue ! L’atelier sera ouvert pour tous publics, accès personnes à mobilité réduite possible. Les visiteurs auront accès à l’atelier, poseront les questions qu’ils se posent sur le métier de potier et j’y répondrai avec plaisir. Je proposerai des séances de tournage de l’argile, de décoration, d’enfournement des pièces avec les explications adéquates.

Vous découvrirez à quel point la poterie est un métier d’art intégré dans notre quotidien et à l’intérieur de nos maisons.

A bientôt lors des JEMA ! poterie du chat noir 1 , rue de l’herberie 01600 trévoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://poterieduval.waibe.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 poterie ceramique photo personnelle

