Portes ouvertes de l’atelier et démonstrations de savoir-faire

Poterie de Reconsat 22, Reconsat 23220 Chéniers Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine

J’ouvre les portes de mon atelier de poterie les 1 et 2 Avril 2023 dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art en invitant cette année 3 artisans : Jean-Claude Chaumeaux, vannier à Reconsat ainsi que 2 professionnels nouvellement installés : Anne-Lise, Atelier Renai’Sens, créatrice de bijoux floraux à Sazeray et Thomas HENNEBERT, en cours d’installation en tant que potier à Linard.

C’est en toute convialité que je vous propose de venir découvrir ou re-découvrir ces savoirs-faire et rencontrer des professionnels passionnés.

Nous vous proposerons des démonstrations de poterie et des initiations tout le week-end ainsi qu’une démonstration de vannerie le samedi et dimanche après-midi.

Selon l’heure et l’envie nous vous proposerons une boisson chaude, thé, café ou selon le temps, vin chaud ou sangria.



2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

Solen Le Digol