Cours de modelage pour ado Poterie de La Maison Rose, 4 juillet 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

De juillet et août chaque mardi après-midi de 14h30 a 16h cours de modelage pour adolescent de 13 à 19 ans.

Réservation indispensable – manon-des-pots@hotmail.fr / 0685420156.

2023-07-04 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-04 16:00:00. 23 EUR.

Poterie de La Maison Rose Route de Niaudon

Prayssac 46220 Lot Occitanie



From July and August every Tuesday afternoon from 2:30 to 4:00 pm modeling classes for teenagers from 13 to 19 years old.

Reservation required – manon-des-pots@hotmail.fr / 0685420156

A partir de julio y agosto, todos los martes por la tarde de 14.30 a 16.00 horas, clases de modelado para adolescentes de 13 a 19 años.

Imprescindible reservar – manon-des-pots@hotmail.fr / 0685420156

Von Juli und August jeden Dienstagnachmittag von 14:30 bis 16:00 Uhr Modellierkurs für Jugendliche von 13 bis 19 Jahren.

Reservierung erforderlich – manon-des-pots@hotmail.fr / 0685420156

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Cahors – Vallée du Lot