Cours de modelage pour enfants Poterie de La Maison Rose, 4 juillet 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Tous les mardis de juillet et août de 10h30 à 12h – Cours de modelage pour enfant de 4 à 12ans.

Réservation indispensable – manon-des-pots@hotmail.fr / 0685420156.

2023-07-04 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-04 12:00:00. 23 EUR.

Poterie de La Maison Rose Route de Niaudon

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Every Tuesday in July and August from 10:30 am to 12 pm – Modeling classes for children from 4 to 12 years old.

Reservation required – manon-des-pots@hotmail.fr / 0685420156

Todos los martes de julio y agosto, de 10.30 a 12.00 h – Clases de modelado para niños de 4 a 12 años.

Imprescindible reservar – manon-des-pots@hotmail.fr / 0685420156

Jeden Dienstag im Juli und August von 10:30 bis 12:00 Uhr – Modellierkurs für Kinder von 4 bis 12 Jahren.

Reservierung erforderlich – manon-des-pots@hotmail.fr / 0685420156

