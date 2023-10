Atelier poterie pour les enfants spécialisés Halloween Poterie d’Albi Albi, 19 octobre 2023, Albi.

Atelier poterie pour les enfants spécialisés Halloween 19 octobre – 2 novembre Poterie d’Albi Sur inscription, 25€

A NE PAS MANQUER : STAGE POTERIE POUR VOS ENFANTS, SPECIAL HALLOWEEN, PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT.

20 Places disponibles pour les plus de 7 ans

Ateliers pour les enfants nous avons le plaisir de vous annoncer les dates des prochains ateliers pour les enfants. Pendant les vacances scolaires. Le premier sera sur le thème de Halloween à ne pas manquer pour vos enfants. Et petits enfants. Un ☝️ beau moment de partage autour d’une activité manuelle et cela tout près de chez vous, aux Poteries d’Albi. À partager sans modération auprès de vos familles, amis, collègues. Nous acceptons uniquement les enfants

Comment inscrire votre enfants ? Rien de plus simple, via notre billetterie en ligne dont vous trouverez le lien ci-dessous. Vous pouvez également nous envoyer un émail à lespoteriesdalbi@lespoteriesdalbi.fr ou nous appeler au 05.63.60.71.00 ou passer en boutique au 112 Av Albert Thomas – 81000 ALBI, selon votre préférence.

*L’inscription et le paiement sont nécessaires pour confirmer la réservation.

A très vite.

Lore et toutes l’équipe des Poteries d’ALBI

