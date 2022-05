Poteo musical

Poteo musical, 22 juillet 2022, . Poteo musical

2022-07-22 19:00:00 – 2022-07-22 21:30:00 EUR 0 0 Nouveau rendez-vous lancé l’année dernière, le poteo musical est un moment à partager en famille ou entre amis autour d’un verre (avec modération).

Venez partager un moment festif et convivial pour lancer le week-end. Un groupe traditionnel local (chants basque ou banda) déambule autour des terrasses des cafetiers et anime votre apéritif. Nouveau rendez-vous lancé l’année dernière, le poteo musical est un moment à partager en famille ou entre amis autour d’un verre (avec modération).

