Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Potemkine Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Potemkine Halle aux grains, 12 mars 2022-12 mars 2022, Toulouse. Potemkine

Halle aux grains, le samedi 12 mars 2022 à 20:00

La Révolution soviétique sublimée par Eisenstein porte un nom : Potemkine. En évoquant la révolte d’Odessa, le cinéaste d’avant-garde adresse au cinéma un chefd’oeuvre majeur, dont la modernité laisse aujourd’hui encore pantois. L’Orchestre du Capitole s’associe à la Cinémathèque de Toulouse pour faire revivre en musique ce _Cuirassé Potemkine_. **Dimitris Botinis** / Direction ▬ LE CUIRASSÉ POTEMKINE **EISENSTEIN** / RÉALISATION **MEISEL** / COMPOSITION ▬ En partenariat avec : – [La Cinémathèque de Toulouse](https://www.lacinemathequedetoulouse.com/) – [Le Deutsche Kinemathek](https://www.deutsche-kinemathek.de/) Eisenstein Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Halle aux grains Toulouse