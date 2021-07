Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Potemkine Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Potemkine Halle aux Grains, 12 mars 2022, Toulouse. Potemkine

Halle aux Grains, le samedi 12 mars 2022 à 20:00

### Ciné-concert La Révolution soviétique sublimée par Eisenstein porte un nom : Potemkine. En évoquant la révolte d’Odessa, le cinéaste d’avant-garde adresse au cinéma un chefd’oeuvre majeur, dont la modernité laisse aujourd’hui encore pantois. L’Orchestre du Capitole s’associe à la Cinémathèque de Toulouse pour faire revivre en musique ce Cuirassé Potemkine. **Dimitris Botinis** / Direction ### Plus d’infos [Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct/saison-2021-2022?oaq%5Buid%5D=14475658) ![]() ### Infos pratiques Samedi 12 mars de 20h à 22h

Tarifs : 5€ à 22€

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T21:59:00

