L’automne en folie Poteau du Gay Laval-sur-Luzège, 21 octobre 2023, Laval-sur-Luzège.

Laval-sur-Luzège,Corrèze

Le comité des fêtes de Laval-sur-Luzège propose une sortie « Automne en folie » avec au programme :

– 14h30-17h : sortie champignons avec Romain Pietrolongo (5€/personne, places limitées, sur réservation obligatoire). Une sortie pour en apprendre plus sur les champignons qui ornent nos forêts, mieux les comprendre et les identifier.

– 18h30 : concours de soupes, découverte des blobs, trocs de livres sur la nature.

Buvette et petite restauration (omelette aux champignons, assiette de fromages, desserts).

Inscriptions au 06 49 60 00 30 (jusqu’au mardi 17 octobre)..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Poteau du Gay

Laval-sur-Luzège 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Laval-sur-Luzège is organizing an « Automne en folie » outing with the following program:

– 2.30pm-5pm: mushroom outing with Romain Pietrolongo (5€/person, places limited, booking essential). An outing to learn more about the mushrooms that adorn our forests, to better understand and identify them.

– 6:30pm: soup competition, blob discovery, nature book swap.

Refreshments and snacks (mushroom omelette, cheese platter, desserts).

Registration on 06 49 60 00 30 (until Tuesday October 17).

El comité de fiestas de Laval-sur-Luzège organiza una salida « Automne en folie » con el siguiente programa:

– de 14.30 a 17.00 h: salida en busca de setas con Romain Pietrolongo (5 euros/persona, plazas limitadas, reserva obligatoria). Una salida para conocer mejor las setas que adornan nuestros bosques, comprenderlas e identificarlas mejor.

– 18.30 h: concurso de sopas, descubrimiento de las manchas, intercambio de libros de naturaleza.

Refrigerio y tentempié (tortilla de setas, tabla de quesos, postres).

Para inscribirse, llame al 06 49 60 00 30 (hasta el martes 17 de octubre).

Das Festkomitee von Laval-sur-Luzège bietet einen Ausflug « Herbst im Wahnsinn » mit folgendem Programm an:

– 14:30-17:00 Uhr: Pilzexkursion mit Romain Pietrolongo (5?/Person, begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich). Ein Ausflug, um mehr über die Pilze zu erfahren, die unsere Wälder zieren, sie besser zu verstehen und zu identifizieren.

– 18.30 Uhr: Suppenwettbewerb, Entdeckung von Blobs, Tausch von Naturbüchern.

Erfrischungsstände und kleine Mahlzeiten (Pilzomelette, Käseteller, Desserts).

Anmeldungen unter 06 49 60 00 30 (bis Dienstag, 17. Oktober).

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières