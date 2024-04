Potager musical Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry, dimanche 2 juin 2024.

Potager musical Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 10h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Pour tous à partir de 5 ans. En continu, dans la limite des places disponibles.

Spectacle forain participatif, par la Cie Les Arts Verts

Les légumes ne se mangent pas seulement, il se jouent également !

L’établi de papi est là, sur fond de toile de jute, chignole à l’appui. Les légumes sont en place dans leurs corbeilles. Le conte s’installe. Il nous replonge tout d’abord dans l’aventure rocambolesque de vacances à la campagne. Rustique la campagne. La vraie campagne avec beaucoup d’ennui, comme pourrait la vivre un enfant de la ville.

Puis le conte évolue, les péripéties s’enchainent et nous amènent dans l’univers du potager. Vous y rencontrerez bien entendu la compagnie des légumes, mais aussi… les clefs pour utiliser chignole, détrognonneurs, couteaux et autres outils nécessaires à la fabrication d’une « flûte-carotte » ou d’un autre objet de légumes sonores !

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Jean-Jacques Rousseau séjourne aux Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742 où il découvre les plaisirs de la nature, s’adonne à sa passion pour la musique et poursuit son éducation, tant bien théorique que sentimentale, aux côtés de « Maman ». Véritable écrin de biodiversité, la maison des Charmettes est entourée d’un jardin botanique, d’un verger et d’une vigne conservatoires, ainsi que d’un rucher. Parking.

