A l’écoute des oiseaux du Potager Florimont Potager Florimont, 4 juin 2023, Villers-Châtel.

A l’écoute des oiseaux du Potager Florimont Dimanche 4 juin, 14h00, 16h00 Potager Florimont Entrée libre

Les propriétaires vous feront découvrir, lors d’une visite guidée, les oiseaux qui nichent dans le potager clos de murs ainsi que dans la ferme. Ils vous feront écouter leurs chants afin d’apprendre à les reconnaître. Ils vous expliqueront comment le jardin et la ferme sont aménagés pour accueillir les oiseaux. Vingt sept espèces y nichent chaque année.

La visite est complétée par une exposition d’aquarelles d’oiseaux dans la grange. Ces aquarelles sont mises en valeur au travers de cartes postales et d’un conte sonore pour enfants.

Potager Florimont 195 rue Emile Delaire 62690 Villers-Châtel Villers-Châtel 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 89 58 61 39 https://fermeflorimont.weebly.com/ Le potager Florimont est l’ancien potager du château de Villers-Châtel. D’une superficie de 6500 m2, il est entièrement clos de murs de 4 m de hauteur et fait partie de l’Association des Potagers de France, géré par le Potager du Roi. Il s’agit avant tout d’un verger constitué de poiriers en espalier sur les murs sud et est, de pommiers en cordon le long d’une ancienne allée traversante, de pruniers, de mirabelliers, de cerisiers et de haies de fruits rouges. Plus récemment, une vigne à raisin de table, un figuier, un amandier, un abricotier et un pêcher ont été plantés. Il y a bientôt trois ans, un potager mandala a été mis en place au milieu du jardin . L’objectif est de favoriser à long terme un écosystème riche qui permette l’autorégulation des maladies ou des attaques de ravageurs. Un écosystème varié rendra le jardin plus résilient au changement climatique. Vingt sept espèces d’oiseaux nichent aujourd’hui sur la ferme et le potager. Le potager jouxte la ferme Florimont, où de nombreuses places de parking sont disponibles. La ferme dispose aussi d’un gîte d’une capacité de 9 personnes, où il est possible de dormir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Marie de Franssu