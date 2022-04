Potager expérimental : Atelier contes Rue Ampère, 27 avril 2022, Elbeuf.

Potager expérimental : Atelier contes

Rue Ampère, le mercredi 27 avril à 14:00

La Ville d’Elbeuf sur Seine a travaillé à l’élaboration d’un programme annuel d’animations pour concilier santé et bonnes pratiques environnementales. Au travers d’un moment ludique et convivial, adoptez les bons gestes pour prendre soin de vous et de la planète. Atelier contes au potager expérimental (avec la Navette) Organisé par On va semer Inscription obligatoire Rendez-vous mercredi 27 avril, de 14h à 16h, au potager expérimental (rue Ampère) Renseignements et inscriptions : – auprès de Valérie Biyoundoudi-Legrand, éco-médiatrice au 06 27 39 38 57 – par mail : [developpementdurable@mairie-elbeuf.fr](mailto:developpementdurable@mairie-elbeuf.fr)

Gratuit

Rue Ampère Rue Ampère Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T16:00:00