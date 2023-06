Atelier herbier Potager et verger conservatoires du musée du Revermont Val-Revermont, 3 juin 2023, Val-Revermont.

Botaniste amateur ou herboriste chevronné, réalisez votre propre herbier en souvenir de ce moment unique au musée. Profitez des plantes et des fleurs du verger pour composer la planche d’herbier de votre choix.

Potager et verger conservatoires du musée du Revermont 40, rue principale, 01370 Cuisiat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Val-Revermont 01370 Cuisiat Ain Auvergne-Rhône-Alpes http://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-revermont/n:811 https://m.facebook.com/people/Mus%C3%A9e-du-Revermont/100063836330837/ Le jardin conservatoire du musée départemental du Revermont (6 000 m², créé en 1986), riche de 650 espèces et variétés rares ou locales de plantes et 250 arbres fruitiers, allie plaisir des sens et découverte du patrimoine végétal.

Partie intégrante du musée, son potager-verger conservatoire est né de l’initiative de passionnés, soucieux de préserver un patrimoine végétal de plus en plus menacé. Au même titre que les outils et objets dans le musée, les plantes cultivées sont des témoins vivants des pratiques et savoirs. Tour à tour aliment, remède, parfum ou matière première pour l’artisanat, elles attestent de modes de vie passés et présents, de coutumes ou rituels spécifiques. Ouvert du 1er avril au 1er novembre, tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermé le lundi et le mardi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

