Jardin du Musée des Beaux Arts, le samedi 5 juin à 10:00

Venez profitez d’un décor végétal exceptionnel pour 2021 qui mettra en avant les légumes ainsi que les plantes compagnes de ces cultures pour accueillir la biodiversité au jardin (insectes, oiseaux, etc.). Les jardiniers vous donneront des conseils et répondront à vos questions pour apprendre à jardiner autrement. La Ligue de Protection des Oiseaux de Touraine (L.P.O.) sera également présente pour vous conseiller pour laisser toute sa place aux oiseaux dans vos jardins et dans la ville. Ce sont des alliers précieux et vous pourrez les aider en créant des nichoirs pour les aider à se reproduire. Les jardiniers transmettront leur savoir sur l’accueil de la biodiversité dans votre jardin et entre autre au potager. La LPO sera également présente pour un atelier de construction de nichoirs. Jardin du Musée des Beaux Arts 18 Place François Sicard 37000 Tours Tours Cathédrale

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T17:00:00

