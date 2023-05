Lecture au potager : Mon voyage dans les mers australes Potager du Roy – rue Toufaire, 7 août 2023, Rochefort.

Rochefort,Charente-Maritime

Chaque lundi de l’été, en fin de journée, venez vous asseoir sous le cerisier dans le Potager du Roy en bonne compagnie !

Laissez-vous bercer par les grands voyages et les rocambolesques expéditions grâce aux lectures, contes et musiques ….

2023-08-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-07 20:30:00. EUR.

Potager du Roy – rue Toufaire rue Toufaire

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Every Monday in the summer, come and sit under the cherry tree in the Potager du Roy in good company!

Let yourself be lulled into a sense of adventure by readings, stories and music…

Todos los lunes de verano, venga a sentarse bajo el cerezo del Potager du Roy en buena compañía

Déjese arrullar por lecturas, cuentos y música…

Jeden Montag im Sommer können Sie sich am Ende des Tages in guter Gesellschaft unter den Kirschbaum im Potager du Roy setzen!

Lassen Sie sich bei Lesungen, Märchen und Musik von großen Reisen und unglaublichen Expeditionen …

Mise à jour le 2023-05-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan