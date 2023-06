Métamorphose, un récit corallien Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage Versailles, 1 juillet 2023, Versailles.

Métamorphose, un récit corallien 1 juillet – 27 août Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage 5 € / 3 € tarif réduit & gratuit pour les moins de 26 ans

L’installation Métamorphose, un récit corallien place le visiteur en symbiose avec la puissance du vivant. Dans le paysage à première vue contraignant et maîtrisé établi sous Louis XIV par La Quintinie, se développent et prolifèrent les végétaux, créant un joyeux et inspirant contraste.

En sublimant les contraintes culturelles et historiques que l’homme a imposées à la nature, Les EpouxP – Pascale & Damien Peyret mettent en scène cette expérience élémentaire et originaire de la vie.

Les artistes s’approprient les matériaux de palissage, vocabulaire graphique des jardiniers conçu pour la plantation des arbres fruitiers, Ils prolongent les gestes créateurs de ceux qui perpétuent et innovent, fidèles à l’esprit des grandes figures du Potager du Roi

Potager du Roi, site historique de l'École nationale supérieure de paysage
10 rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles

Créée sur le site du Potager du Roi, à Versailles, et forte d'une histoire liée à l'enseignement horticole et à une production agricole qui remonte au XVIIe siècle, l'École nationale supérieure de paysage a été pionnière dans le mouvement de définition de l'école française du paysage. Avec 9 hectares en plein cœur de Versailles, le Potager du Roi se veut depuis l'origine un modèle dans l'évolution des pratiques agricoles et alimentaires en milieu urbain. Chef-d'œuvre de l'art du jardin régulier dit « à la française », le site de l'École nationale supérieure de paysage a été créé sous Louis XIV pour fournir la table du roi en fruits et légumes. Classé au titre des monuments historiques et Jardin remarquable, il fait partie intégrante du domaine de Versailles inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'École nationale supérieure de paysage y poursuit aujourd'hui une activité de production tournée vers les circuits courts et respectueuses de l'environnement, tout en développant les liens avec la formation, la recherche et la création

Potager du roi Versailles

EpouxP