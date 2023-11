Sculpture découverte avec l’Académie d’art de Meudon Potager du Dauphin Meudon, 29 février 2024, Meudon.

Sculpture découverte avec l’Académie d’art de Meudon 29 février – 28 mars 2024, les jeudis Potager du Dauphin 165 € / les 5 séances de 2h30 (fournitures incluses) – 90€ pour les 15-20 ans

Par Dominique SOUDOPLATOFF

Sculpteur, graveur

Découvrir le plaisir de créer en trois dimensions. Modeler, tailler, assembler,

en utilisant différents matériaux : la terre, le plâtre, le grillage ou le fil de fer, etc. Une introduction dans l’univers passionnant de la sculpture. Chaque stagiaire aura l’occasion de réaliser plusieurs pièces.

Ouvert à tous niveaux, dès 15 ans

Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0601742939 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@academiedartmeudon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.academiedartmeudon.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-29T19:00:00+01:00 – 2024-02-29T21:30:00+01:00

2024-03-28T19:00:00+01:00 – 2024-03-28T21:30:00+01:00

SCULPTURE INITIATION