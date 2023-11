La sculpture en pâte de verre et thermoformage – Initiation avec l’Académie d’art de Meudon Potager du Dauphin Meudon, 26 février 2024, Meudon.

La sculpture en pâte de verre et thermoformage – Initiation avec l’Académie d’art de Meudon 26 février – 29 avril 2024, les lundis Potager du Dauphin 250 € / les 6 séances de 3h00 (hors fournitures)

Par Flavia FENAROLI

Sculptrice, graveuse, orfèvre

Thermoformage : des tasseaux de verre sont assemblés à plat sur support réfractaire et fusionnés par la chaleur du four, ou, des plaques de verre sont fusionnées sur un support réfractaire en volume. Pâte de verre : du verre adapté sera fusionné dans des moules « ouverts » en plâtre réfractaire. Travail sur des petits formats (bas-reliefs et volumes).

Réalisation de moules ouverts avec modèle en terre mais aussi des modèles plus complexes en cire pour travailler sur des moules plus « fermés » à décirer avant cuisson.

Ouvert à tous

Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0601742939 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@academiedartmeudon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.academiedartmeudon.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-26T18:45:00+01:00 – 2024-02-26T21:45:00+01:00

2024-04-29T18:45:00+02:00 – 2024-04-29T21:45:00+02:00

SCULPTURE PATE DE VERRE

©Jean-Louis Losi