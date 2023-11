Modelage d’après modèle vivant avec l’Académie d’art de Meudon Potager du Dauphin Meudon, 22 janvier 2024, Meudon.

Modelage d’après modèle vivant avec l’Académie d’art de Meudon 22 janvier – 17 juin 2024, les lundis Potager du Dauphin 310 € les 6 séances de 3h00 (220 € + 90 € de participation à la rémunération du modèle payable à l’inscription) Achat possible de terre sur place

Par FLavia FENAROLI

Sculpteur, graveur, orfèvre

Six séances de recherche et d’étude sur le corps destinées à développer l’observation et la technique par des exercices de modelage d’après modèle vivant.

Achat de terre possible sur place.

Cuisson du travail non prévu.

Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-22T18:45:00+01:00 – 2024-01-22T21:45:00+01:00

2024-06-17T18:45:00+02:00 – 2024-06-17T21:45:00+02:00

SCULPTURE MODELE VIVANT

Pose allongée©Philippe Delangle