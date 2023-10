Taille directe : Pierre et bois – Initiation ou perfectionnement avec l’Académie d’art de Meudon Potager du Dauphin Meudon, 24 novembre 2023, Meudon.

24 novembre 2023 – 2 février 2024, les vendredis Potager du Dauphin 340 € fournitures non incluses (un achat collectif pierre, bois est

possible en lien avec l’intervenante)

Par Dominique SOUDOPLATOFF

Artiste plasticienne, sculpteur, graveur

Dans une approche soustractive de la sculpture, en s’appuyant sur les exemples dans l’histoire de l’art, on découvre des matériaux (pierre ou bois) à apprivoiser. Une façon d’éduquer le regard, le toucher, et de s’exprimer en apprenant à aller à l’essentiel.

Ouvert à tous niveaux

10 séances de 3h le vendredi :

24 nov. 1er et 8 novembre 2023 de 9h30-12h30

15 décembre 2023 journée complète de 9h30-12h30 & 14h-17h

12, 19, 26 janvier 2024 de 9h30-12h30

2 février 2024 journée complète de 9h30-12h30 & 14h-17h

Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France
Tél: 0601742939
Email: contact@academiedartmeudon.com
Site: http://www.academiedartmeudon.com

