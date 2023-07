PEINDRE DES PAYSAGES : DU DECOR AU VIVANT avec l’Académie d’art de Meudon Potager du Dauphin Meudon, 19 octobre 2023, Meudon.

PEINDRE DES PAYSAGES : DU DECOR AU VIVANT avec l’Académie d’art de Meudon 19 octobre – 21 décembre, les jeudis Potager du Dauphin 310 € / les 8 séances de 3h

Par Hélène Sauvage

Peintre

Exercer notre œil pour saisir le vivant autour de nous. Afin de tisser ensemble savoirs et sensibilité, nous nous appuierons à la fois sur l’histoire de la peinture de paysage, à travers différentes périodes, et également sur des écrits d’auteurs et d’autrices naturalistes et écologistes.

Plus que jamais, le paysage redevient un enjeu contemporain pour les artistes et les penseurs.

Niveau : intermédiaire et confirmé

Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T13:00:00+02:00

2023-12-21T10:00:00+01:00 – 2023-12-21T13:00:00+01:00

PEINTURE PAYSAGE