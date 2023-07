LA REPRESENTATION DU CORPS DANS LES OEUVRES DES MAITRES Potager du Dauphin Meudon, 16 octobre 2023, Meudon.

LA REPRESENTATION DU CORPS DANS LES OEUVRES DES MAITRES 16 octobre 2023 – 15 janvier 2024, les lundis Potager du Dauphin 330 € les 10 séances de 3h00

Par Flavia Fenaroli

Sculptrice, graveuse, orfèvre

Travail de copie et reproduction en modelage (terre), d’après des copies d’œuvres de maîtres anciens ou d’artistes modernes (dessin et modelage). Le travail de copie est une des bases de formation traditionnelle dans un cursus d’apprentissage du volume.

Ouvert à tous niveaux

Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0601742939 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@academiedartmeudon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.academiedartmeudon.com »}]

SCULPTURE/COPIE modelage meudon

©Flavia Fenaroli