Cours de sculpture par Flavia Fenaroli – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Cours de sculpture par Flavia Fenaroli – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin Meudon, 18 septembre 2023, Meudon. Cours de sculpture par Flavia Fenaroli – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine 18 septembre 2023 – 17 juin 2024 Potager du Dauphin Sur inscription + adhésion Tarif : 660 € / 30 séances sur l’année engagement annuel payable en 3 fois (40%, 30%, 30%) +adhésion 30€ annuelle Cours de sculpture par Flavia Fenaroli, artiste plasticienne, sculpteur, graveur Bases techniques et théoriques de la sculpture. Réalisation d’un projet annuel ouvert aux recherches contemporaines ; taille directe, pierre, verre, métal, bois, modelage, oulage.

Un forfait cuisson est demandé à tout inscrit qui travaille la terre.

Ouvert à tous niveaux

soit le Lundi 14h00 – 17h00

soit le Mardi 18h45 – 21h45

soit le Jeudi 9h30 – 12h30 Début : semaine du 18 septembre 2023

Potager du Dauphin Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.academiedartmeudon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0601742939 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@academiedartmeudon.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T14:00:00+02:00 – 2023-09-18T17:00:00+02:00

2024-06-17T14:00:00+02:00 – 2024-06-17T17:00:00+02:00 cours cours sculpture Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Potager du Dauphin Adresse 15 rue de Porto-Riche, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Potager du Dauphin Meudon

Potager du Dauphin Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/