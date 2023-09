Cet évènement est passé Quartier du Potager du Dauphin : les glycines Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Quartier du Potager du Dauphin : les glycines Potager du Dauphin Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. Quartier du Potager du Dauphin : les glycines 16 et 17 septembre Potager du Dauphin Réservation obligatoire Découverte d’un quartier typique qui s’est structuré par les lotissements de la fin 19e et début 20e siècles, patrimoine à la fois mémoire d’un mode de vie du début du 20ème et vivant par les témoignages de ses habitants. Le parcours permet également de découvrir les arbres séculaires du quartier. Rendez-vous à l’angle de l’avenue Jacqueminot et de la rue Marthe-Édouard.

Visite organisée par l’Association des Résidents du Quartier du Potager du Dauphin, en partenariat avec le Musée d’art et d’histoire.

Durée de la visite : 1h15. Potager du Dauphin Potager du Dauphin, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 23 87 13 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.musee@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:15:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00 Visite Quartier © Toufik Oulmi – Ville de Meudon Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Potager du Dauphin Adresse Potager du Dauphin, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Potager du Dauphin Meudon latitude longitude 48.812645;2.232918

Potager du Dauphin Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/