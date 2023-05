Présentation des conférences 2023-2024 Potager du Dauphin, 9 juin 2023, Meudon.

Présentation des conférences 2023-2024 Vendredi 9 juin, 14h30 Potager du Dauphin Entrée gratuite, réservation conseillée

L’Université Auguste-Rodin invite tous ceux qui souhaitent découvrir le programme des cycles de conférences et événements à une présentation conviviale de la saison 2023-2024, en compagnie de quelques invités.

Le programme propose des conférences animées par des personnalités, universitaires, chercheurs, enseignants, conférenciers… Les thématiques abordées sont variées et équilibrées entre découverte et approfondissement.

Histoire, histoires de l’art, philosophie, littérature et musique, sciences, questions d’actualité, géopolitique… 3 rendez-vous par semaine, principalement l’après-midi et en période scolaire, pour rythmer votre année de découvertes culturelles, d’échanges intelectuels, d’enrichissement personnel.

L’Université est ouverte à tous, meudonnais ou non, sans adhésion à l’année. Les conférences sont accessibles sur inscription au cycle (1 à 6 conférence selon le cycle choisi) ou à l’unité.

Plus d’informations et réservations :

Réservation en ligne ici

uar@mairie-meudon

01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 / 01 41 14 65 24

Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Hôtel d'activités : des artisans d'art bénéficient d'ateliers pour exercer leurs savoir-faire traditionnel.

Des activités culturelles se tiennent au potager : des conférences, des ateliers d’expression culturelle, un studio de musique (réservé au 11-30 ans), etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T14:30:00+02:00 – 2023-06-09T16:30:00+02:00

2023-06-09T14:30:00+02:00 – 2023-06-09T16:30:00+02:00

conférence Université Rodin