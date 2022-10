Stage – Sculpture métal par assemblage à l’arc, par Flavia Fenaroli – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sur inscription + adhésion Tarif : 230 € / les 4 séances de 3h00 (fournitures incluses)

Venez Créer des assemblages avec de l’acier pour réaliser une armature ou une sculpture associant éventuellement un travail en plâtre direct. Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Sculpture métal par assemblage à l’arc – par Flavia Fenaroli Dans ce stage chaque participant est aidé individuellement, chacun à son tour, à créer des assemblages avec de l’acier de récupération pour réaliser une armature ou une sculpture associant éventuellement un travail en plâtre direct.

Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:30:00+02:00

2023-06-17T13:00:00+02:00 @Flavia Fenaroli

