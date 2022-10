Stage – Installation par Mauricio Silva – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sur inscription, Tarif 140 € / les 4 séances de 3 heures (fournitures non comprises) + adhésion annuelle 30 €

L’artiste propose un stage d’initiation à l’installation artistique. Le stage consiste en la réalisation d’une installation collective éphémère. Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Stage – Installation par Mauricio Silva Une installation artistique est une œuvre d’art visuel en trois dimensions, souvent créée pour un lieu spécifique (extérieur ou intérieur). L’installation est généralement un agencement d’objets et d’éléments indépendants les uns des autres, mais constituant un tout, en relation avec un espace architectural ou naturel.

L’artiste plasticien brésilien Mauricio Silva propose un stage d’initiation à l’installation artistique. Le stage consiste en la réalisation d’une installation collective éphémère, qui sera installée à la dernière séance dans un lieu ouvert et visible par le public.

Tous niveaux, toutes disciplines

Motivation pour le travail transdisciplinaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00

2023-06-11T17:30:00+02:00 © Mauricio SILVA

