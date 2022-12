Stage – Sculpture en verre thermoformé et terre/ou pâte de verre et terre par F. Fenaroli – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Stage – Sculpture en verre thermoformé et terre/ou pâte de verre et terre par F. Fenaroli – Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine
29 mars – 10 mai 2023, les mercredis
Potager du Dauphin, 15 rue de Porto-Riche, Meudon

Sur inscription – Tarif : 260 € / les 5 séances de 3h00 (80 € fournitures incluses, éventuellement modifiable selon le prix du verre. Terre non incluse) + adhésion 30€

Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon

Stage – La sculpture en verre thermoformé et terre/ou pâte de verre et terre par Flavia Fenaroli, artiste plasticienne, graveur, sculpteur

Thermoformage : des tasseaux de verre sont assemblés à plat ou sur support réfractaire et fusionnés par la chaleur du four.

Pâte de verre : bas-reliefs. Dans ce travail, du verre adapté sera fusionné dans des moules « ouverts » en plâtre réfractaire.

Ces éléments sont conçus pour intégrer éventuellement une sculpture en grès. Penser un projet qui associe votre thermoformage à une sculpture en grès.

Il est prévu de travailler sur des petits formats.

L’achat de la terre se fera sur place.

Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T18:45:00+02:00

2023-05-10T21:45:00+02:00

