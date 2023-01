Stage – Peinture découverte par Hélène Sauvage – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sur inscription – Tarif : 160€ / les 5 séances de 2h30 / Tarif spécial jeunes 15-20 ans : 90 € le stage (+ adhésion 30 €)

Expérimenter un médium différent à chaque séance afin de se familiariser avec une technique picturale… Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Stage – Peinture découverte par Hélène Sauvage, artiste peintre Le stage découverte a pour finalité d’expérimenter un médium différent à

chaque séance afin de se familiariser avec une technique picturale grâce aux sensations et effets qu’elle procure.

Ainsi, c’est au travers d’un sujet proposé que nous abordons successivement le fusain, l’acrylique, la gouache, et, l’huile sur les deux dernières séances.

Apprendre à peindre consiste à éduquer sa vision et sa perception, à se questionner sur les choix plastiques à trancher. Enfin, se lancer dans la peinture demande un abandon des idées reçues sur ce médium pour laisser le champ libre à son expérience, ici et maintenant.

Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T19:00:00+01:00

2023-04-03T21:30:00+02:00 © Hélène Sauvage

