Stage – Sculpture découverte par Dominique Soudoplatoff – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Stage – Sculpture découverte par Dominique Soudoplatoff – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin, 1 février 2023, Meudon. Stage – Sculpture découverte par Dominique Soudoplatoff – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine 1 – 15 février 2023 Potager du Dauphin

Sur inscription + adhésion / Tarif : 155 € les 5 séances de 2h30 (fournitures incluses) Tarif : 90 € pour les jeunes 15-20 ans

Découvrir le plaisir de créer en trois dimensions. Modeler, tailler, assembler, en utilisant différents matériaux : la terre, le plâtre, le grillage ou le fil de fer, etc. Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Stage – Sculpture découverte par Dominique Soudoplatoff Découvrir le plaisir de créer en trois dimensions. Modeler, tailler, assembler, en utilisant différents matériaux : la terre, le plâtre, le grillage ou le fil de fer, etc. Une introduction dans l’univers passionnant de la sculpture. Chaque stagiaire aura l’occasion de réaliser plusieurs pièces. Accessible à tous niveaux > 5 séances :

• mercredis 1er, 8, 15 fév. /19h00- 21h30

• samedis 4, 11 fév. 2023 /10h00 – 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T19:00:00+01:00

2023-02-15T21:30:00+01:00 Sculpture découverte ©D.Soudoplatoff

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Potager du Dauphin Adresse 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon-sur-Seine Ville Meudon Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Potager du Dauphin Meudon Departement Hauts-de-Seine

Potager du Dauphin Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Stage – Sculpture découverte par Dominique Soudoplatoff – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin 2023-02-01 was last modified: by Stage – Sculpture découverte par Dominique Soudoplatoff – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin Potager du Dauphin 1 février 2023 Meudon Potager du Dauphin Meudon

Meudon Hauts-de-Seine