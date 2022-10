Stage – La Pose frontale, un regard sur Giacometti par Flavia Fenaroli – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Stage – La Pose frontale, un regard sur Giacometti par Flavia Fenaroli – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin, 9 janvier 2023, Meudon. Stage – La Pose frontale, un regard sur Giacometti par Flavia Fenaroli – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine 9 – 30 janvier 2023, les lundis Potager du Dauphin

Sur inscription . Tarif : 184 € / les 4 séances de 3h00 (participation à la rémunération du modèle incluse/ Prévoir sa terre ou l’acheter sur place) + adhésion annuelle 30 €

Deux séances consécutives, avec modèle, inspirées d’une pose de Giacometti (modelage en terre et dessin préparatoire) et deux séances de réinterprétation (de la pose frontale en terre). Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Stage – La pose frontale, un regard sur Giacometti par Flavia Fenaroli Deux séances consécutives, avec modèle, inspirées d’une pose de Giacometti (modelage en terre et dessin préparatoire) et deux séances de réinterprétation (de la pose frontale en terre).

Taille du modelage : 25/30 cm de haut. L’achat de la terre peut se faire sur place. Ouvert à tous niveaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-09T18:45:00+01:00

2023-01-30T21:45:00+01:00 Pose frontale, sculptures et images © P. Delangle

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Potager du Dauphin Adresse 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon-sur-Seine Ville Meudon Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Potager du Dauphin Meudon Departement Hauts-de-Seine

Potager du Dauphin Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Stage – La Pose frontale, un regard sur Giacometti par Flavia Fenaroli – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin 2023-01-09 was last modified: by Stage – La Pose frontale, un regard sur Giacometti par Flavia Fenaroli – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin Potager du Dauphin 9 janvier 2023 Meudon Potager du Dauphin Meudon

Meudon Hauts-de-Seine