Projection de cinéma en plein air Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Cinétoiles Vendredi 2 septembre 2022 Potager du dauphin – Meudon MINE DE RIEN Comédie de Mathias Mlekuz

Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier, Hélène Vincent, Rufus…

2020 – France – 1h25

Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs, ont l’idée de construire un parc d’attraction « artisanal » sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

Un véritable coup de cœur pour cette comédie tendre, touchante et profondément humaine.

Prix du public du Festival de comédie de l’Alpe d’Huez PROGRAMME Pique-nique dès 19h30 (Food Truck sur place)

Rencontre avec le réalisateur, Mathias Mlekuz à 20h45

Projection à 21h Pour votre confort, munissez-vous de transats, chaises pliantes, plaids…

