Visite guidée Potager des Ormes, 3 juin 2023, Nazelles-Négron.

Visite guidée Samedi 3 juin, 14h00 Potager des Ormes

Yannig et David, maraichers du potager, vous font découvrir leur jardin de maraichage biologique. Les visites guidées de 30 minutes environ, vous permettront de découvrir la biodiversité d’un espace cultivé depuis moins d’un an. Composé de 12 jardins (1 par mois) et de serres, vous découvrirez les plantations de fruitiers, fleurs et plantes bocagères. Une haie champêtre et une mare complètent cet espace tourné vers la biodiversité.

Potager des Ormes 53 rue des Ormes, 37530 Nazelles-Negron Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 23 71 71 http://nazellesnegron.fr https://www.facebook.com/NazellesNegronofficiel Le Potager des Ormes a été créée en 2022. A la base un terrain nu, le terrain a été confié à 2 maraichers biologiques qui ont cultivé le site dans le respect de la biodiversité. Ils ont plantés 12 jardins séparés par des fruitiers, des fleurs et des plantes bocagères. Ils ont également créée une mare et des haies d’ornement naturelles pour couper le vent. Un des objectifs de ce jardin est de semer et récolter des légumes pour le restaurant scolaire de l’école primaire. Parking à l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

© Delphine Hissette – Mairie de Nazelles-Negron