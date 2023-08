Atelier découverte des plantes aromatiques et tisanes au potager partagé des Jardelines de Reims Habitat Potager des Jardelines Reims Catégories d’Évènement: Marne

Régulièrement des ateliers thématiques sont proposés aux habitants qui participent à la vie du potager.

Dans le cadre de la semaine du développement durable, nous ouvrons l’atelier plantes aromatiques et médicinales aux personnes intéréssées.

Ce sera l’occasion de découvrir les plantes aromatiques cultivées sur notre territoire, de voir comment sont confectionnées les tisanes en compagnie d’un producteur local. Potager des Jardelines rue roger Jardelle 51100 REIMS Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « alexandra@happyculturefrance.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T15:30:00+02:00 – 2023-09-28T17:00:00+02:00

